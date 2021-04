Johnson zeigt „lächerlicher“ Super League Rot!

Die britische Regierung hat angekündigt, alle Möglichkeiten zu prüfen, um die Super League noch zu verhindern. Sportminister Oliver Dowden stellte am Dienstag im Parlament drastische Ideen vor, um die englischen Klubs an einer Teilnahme zu hindern, darunter Extrasteuern, eine geringere Anzahl von Sicherheitskräften an Spieltagen sowie eine Verweigerung der Arbeitserlaubnis für Neuzugänge aus dem Ausland. Damit steht die Regierung Johnson allerdings nun selbst stark unter Druck. Alles andere als eine Kehrtwende der sechs Klubs könnte als politisches Versagen ausgelegt werden. Das Thema ist in England längst zum Politikum geworden. Auch Prinz William, der Präsident des Fußball-Verbandes (FA), schaltete sich ein. Er würde „die Bedenken der Fans teilen“, erklärte die Nummer zwei der britischen Thronfolge.