Kühbauer zu Super League: „Man muss Angst haben!“

LASK-Geschäftsführer Andreas Protil erinnerte indes an „viele internationale Sternstunden“, die man in der jüngsten Vergangenheit im Europacup erleben durfte: „Spiele gegen PSV Eindhoven, Sporting Lissabon, Manchester United oder Tottenham Hotspur werden in den schwarz-weißen Geschichtsbüchern viele Seiten füllen. Damit solche Sternstunden für den LASK - und alle anderen Vereine in Europa - auch weiter erlebbar sind, braucht es eine klare Absage der Super League der internationalen Fußball-Verbände mit allen dafür notwendigen Konsequenzen.“