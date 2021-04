Paris St.-Germain pfeift fix auf die Super League!

Qatar Sports Investments hat die Mehrheit an PSG 2011 übernommen und den Klub seither zu einem der reichsten in Europa aufgebaut. Ein Titel in der Champions League fehlt in der Historie allerdings noch. Die Pariser sind der einzige Halbfinalist der laufenden Saison, der sich nicht den Super-League-Plänen angeschlossen hat. Real Madrid, Chelsea und Manchester City sind Teil der Initiatoren. Dem Trio droht ein Ausschluss aus dem laufenden Bewerb, sollte die UEFA tatsächlich Ernst machen.