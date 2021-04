Opposition vermisst „echten Neustart“ aus Krise

„Das ist kein Comeback, das ist ein Abgesang!“ Mit diesen harten Worten hat der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried am Dienstag den „Comeback-Plan“ der Bundesregierung bewertet. Nicht nur von der SPÖ kam im Anschluss an die türkis-grüne Regierungsklausur teils heftige Kritik an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seiner Mannschaft, denen die NEOS eine „Politik der Häppchen-Pressekonferenzen“ vorwarf. FPÖ-General Herbert Kickl sprach von einer „Enttäuschung“. Ein „echter Neustart“ aus der Krise sehe jedenfalls anders aus, so der Tenor der Kritiker, die dem Regierungsteam vor allem ein „Recycling von alten Dingen“ vorwerfen.