Superliga-Nein: FIFA geht Hand in Hand mit UEFA

Drastische Sanktionen

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte am Montag mit drastischen Sanktionen bis hin zum EM- und WM-Aus für Spieler der Super-League-Vereine gedroht. Der Kontinentalverband will am Freitag außerdem darüber entscheiden, ob die abtrünnigen Clubs per sofort aus dem Europacup ausgeschlossen werden. Betroffen wären Real Madrid, Chelsea und Manchester City (unten im Bild) im Champions-League-Halbfinale sowie Manchester United und Arsenal im Europa-League-Halbfinale.