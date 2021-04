Im Veldener Sicherheitszentrum wird nun getestet

Die Marktgemeinde Velden bietet in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz eine zusätzliche Teststraße im Sicherheitszentrum Velden an. Die neu eingerichtete Teststraße beim Franz-Moro-Weg 2 kann nun Mittwochs in der Zeit von 8 - 11.30 Uhr und 12.30 - 16.00 Uhr von der Bevölkerung nach Voranmeldung unter www.oesterreich-testet.at oder telefonisch unter der Hotline 0800 220330 für kostenlose Antigen-Tests genützt werden.