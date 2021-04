Haas als Lucky Loser im Istanbul-Hauptbewerb

Barbara Haas steht als Lucky Loser im Hauptbewerb des mit 235.238 Dollar dotierten WTA-250-Tennisturniers in Istanbul. Die 25-jährige Oberösterreicherin trifft am Dienstagvormittag in der ersten Runde dieses Sandplatz-Events auf die Französin Kristina Mladenovic, die als aktuelle Weltranglisten-55. exakt 101 Plätze vor Haas liegt und damit als klare Favoritin ins Match geht.