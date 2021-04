Ab 18.30 Uhr LIVE: Altach gegen Admira

Der Punkt gegen Ried fühlte sich angesichts einiger guter Chancen ein bisschen wie eine Niederlage an. „Gegen Ried war auch die Mentalität wieder vorhanden. So sind wir auch spielerisch wieder besser gewesen als in den Spielen davor“, freute sich Canadi, forderte aber gerade von seinen Stürmern mehr: „Gerade in puncto Einschussbereitschaft und Abgebrühtheit. (...) Wir müssen gieriger werden, Tore erzielen zu wollen.“