Ab 18.30 Uhr LIVE: Hartberg gegen SKN St. Pölten

In 13 Spielen 2021 haben die „Wölfe“ genau sechs Punkte geholt, auch die Trennung von Coach Robert Ibertsberger hat bisher lediglich zwei Niederlagen gegen Altach (0:1) und die Austria (1:2) gebracht. „Wir waren in beiden Partien nicht so weit weg“, betonte Zellhofer, der auch Fortune vermisste. Stellvertretend nannte er den vergebenen „Sitzer“ des späteren Eigentorschützen Alexander Schmidt in den Anfangsminuten des Austria-Spiels oder auch den Handselfer für „Violett“, der seiner Meinung nach keiner war.