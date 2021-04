Ab 20.30 Uhr LIVE: LASK gegen Rapid

Seine Mannschaft, die am Sonntag in Salzburg nach guter Leistung beim überlegenen Tabellenführer erst durch zwei späte Tore 0:2 verloren hat, müsse deshalb „hundertprozentigen Fokus auf unser Spiel und unsere Leistung haben, Fokus auf die Dinge, die wir als Team beeinflussen können. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen, das ist ganz entscheidend in so einem Top-Spiel. Wie in jedem Spitzenspiel werden Großchancen rar gesät sein - die müssen wir nützen, wenn wir etwas mitnehmen wollen“, erklärte Thalhammer.