Ab 18.30 Uhr LIVE: Sturm Graz gegen WAC

So aber muss der Trainer gegen den WAC auf Yeboah verzichten, auch der verletzte Innenverteidiger Gregory Wüthrich wird wieder fehlen - vermutlich auch noch im Heimspiel gegen den LASK am Sonntag. Das alles soll aber keine Rolle spielen. „Die Mannschaft zeigt sich richtig lebendig, zeigt Spiellaune“, freute sich Ilzer. „Jetzt müssen wir die gute Form in Ergebnisse ummünzen. Wir wollen einfach richtig gute Leistungen abrufen in den beiden Heimspielen. Mit einem Sieg bleiben wir dran und können uns schon relativ klar vom WAC absetzen.“