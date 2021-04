Ab 20.30 Uhr LIVE: Austria Wien gegen SV Ried

Rieder unter Heraf noch ungeschlagen

Ried hält in der Qualifikationsgruppe bei sieben Zählern aus drei Partien. Mit dem 0:0 gegen Altach waren die Oberösterreicher am Samstag zufrieden. „Man konnte nicht damit rechnen, dass wir so gut in die Qualifikationsgruppe starten“, sagte Trainer Heraf. „Aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Das ist jetzt das Wichtigste“, meinte der Nachfolger des glücklosen Miron Muslic. Bei der Austria trete man natürlich als Außenseiter an. „Aber wir können in dieser Gruppe gegen jeden gewinnen und gegen jeden verlieren.“ Ried kann aus dem Vollen schöpfen. Ausfälle gibt es bei der Spielvereinigung keine. Ried ist gegen die Austria seit acht Spielen sieglos. Siebenmal davon gewannen die Wiener.