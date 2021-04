Kühbauer: „Das hätte uns nicht passieren dürfen!“

„Die rote Karte hat uns nicht gutgetan, wir waren zu langsam, da muss mehr Zwingendes rausschauen. Das ist für uns enttäuschend.“ Rapids Thorsten Schick bringt es auf den Punkt. Letzte Woche haderte man noch mit dem Ausschluss von Max Hofmann gegen Salzburg, gestern „profitierte“ man - ohne daraus in 55 Minuten Kapital zu schlagen. 17 Schüsse gaben Kara und Co. in der gesamten Partie ab, nur einen musste Sturms Goalie Siebenhandl abwehren. Nie wurden die Grazer wirklich eingeschnürt, unter Druck gesetzt. Das sagt alles.