Kritik an S 34: „Verlieren unsere Grundlage!“

„Seit mehr als 15 Jahren diskutieren und entscheiden fremde Menschen vom Schreibtisch weg darüber, wie unser Grund und Boden hier in den nächsten 100 bis 200 Jahren genutzt werden wird. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich als junge Bäuerin ohnmächtig“, sagt die 22-jähriger Ökoaktivistin aus Wetzersdorf bei St. Georgen am Steinfeld, die jetzt trotz beginnenden politischen Drucks mutig gegen die ökologisch so verheerende Schnellstraße vorangeht. In ihrem Widerstand ist sie nicht allein. Denn da sind auch der Schwadorfer Milchbauer Bernhard Kamleiter und der gstandene Erdäpfel-Landwirt Anton Hieger aus Raitzersdorf.