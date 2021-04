18.000 unbegleitete Flüchtlingskinder verschwunden

Trotz Corona: Heuer bereits 5024 Asylanträge in Österreich

Unterdessen ist die Zahl der Asylanträge trotz anhaltender Corona-Pandemie heuer in Österreich stark nach oben geschnellt. Im ersten Quartal gab es den höchsten Wert seit 2017, nämlich 5024 Ansuchen, was einem Plus von gut 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter befanden sich 554 unbegleitete Minderjährige. Im März betrug der Anstieg insgesamt im Vergleich zum selben Monat 2020 sogar 89,5 Prozent. Der überwiegende Teil der Asylwerber (82 Prozent) ist männlich.