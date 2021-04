Streicht die UEFA München als EM-Spielort?

München muss um seine Position als Spielort der Fußball-EM im Sommer bangen. Denn das deutsche Bundesinnenministerium und die Bayerische Staatskanzlei haben nach Angaben der „Bild am Sonntag“ schriftlich bekräftigt, dass es für die EM-Spiele in München keine feste Zusage für die Zulassung von Zuschauern geben werde. Man habe diese Schreiben an die UEFA weitergeleitet, gab der DFB am Sonntag auf dpa-Anfrage bekannt.