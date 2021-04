„Ingenuity“ soll am Montag über den Mars fliegen

Drei Minuten in drei Metern Höhe

Der rund 1,8 Kilogramm leichte „Ingenuity“ (auf Deutsch: Einfallsreichtum), der im Februar nach 203 Flugtagen und 472 Millionen zurückgelegten Kilometern an Bord des Rovers „Perseverance“ auf dem Mars gelandet war, soll in seinem ersten Testflug auf eine Höhe von etwa drei Metern steigen, dort für dreißig Sekunden auf der Stelle schweben und dann wieder auf der Oberfläche des Mars landen. Es wäre der erste Flug eines Luftfahrzeugs auf einem anderen Planeten.