Der Lustenauer Finaltraum platzte in Laibach

Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes hatte Lustenau für fünf Minuten eine 5:4 Überlegenheit auf dem Eis - Ales Music erhielt nach einem hohen Stock eine fünf plus Spieldauerdisziplinarstrafe. Trotz einiger Möglichkeiten konnte Lustenau diese Feldüberlegenheit nicht in Tore ummünzen. In weiterer Folge blieben die sehr körperbetont spielenden Slowenen die tonangebende Mannschaft auf dem Eis. In der 31. Minute kam Laibach durch einen Shorthander von Zigazum 5:0. Laibach spielte nun befreit auf, doch Lustenaus Team vereitelte einen höheren Rückstand.