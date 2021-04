Er ist die neue Grazer „Krisen-Feuerwehr“

Am 1. April ist in Graz eine Ära zu Ende gegangen, wir haben berichtet. Wolfgang Hübel, der lange Jahre für die Sicherheit und den Katastrophenschutz zuständig war, ist in Pension gegangen. In dieser Zeit ist viel passiert: die Amokfahrt, die Flüchtlingskrise, die Brandanschläge, die Sprengung der Fliegerbombe beim Hauptbahnhof. Und Hübel war immer die „Krisen-Feuerwehr“. Das Heimweg-Telefon, das sogar in andere Städte „exportiert“ worden ist, war seine Erfindung. Zuletzt arbeitete er an einem Sicherheitskonzept für das Rathaus und das Amtshaus.