Kontrollbericht: Harte Kritik an WKÖ-„Privilegien“

FPÖ ortet „schwarzen Privilegienstadl“

FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer stößt sich vor allem an den Zuschüssen für Mitgliedschaften in Golf-, Jacht- oder Sportvereinen, die im Kontrollbericht hinterfragt werden - dienen diese doch vorwiegend privaten Zwecken. Er kündigte entsprechende Anträge im Parlament an, um den „schwarzen Privilegienstadl in der Wirtschaftskammer auszumisten.“ Wirtschaftsministerin Schramböck sei „dringend angehalten“, in der ÖVP-dominierten Kammer aktiv zu werden.