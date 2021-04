Im Golfklub auf Kammer-Kosten

Unternehmer, die in der Coronavirus-Krise ums wirtschaftliche Überleben kämpfen, dürften für das Folgende eher wenig Verständnis haben: In einem der „Krone“ vorliegenden Bericht der Wirtschaftskammer (WKÖ) werden horrende Ausgaben für geparkte Mitarbeiter, Mitgliedschaften in Golfklubs oder teure Schulen kritisiert.