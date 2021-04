Spanien bringt Sevilla als EM-Spielort ins Spiel

„Es ist richtig, dass es in Bilbao einige Schwierigkeiten gibt. Sollte die UEFA Bilbao als Ausrichter-Stadt streichen, wäre es schrecklich für uns, wenn die Spiele in einem anderen Land stattfinden würden. Ich werde alles in unserer Macht Stehende versuchen, damit Spanien ein Ausrichterland bleibt. Sevillas La Cartuja ist ein fantastisches Stadion, das alles hat, was ein EM-Stadion braucht“, verlautete Rubiales.