Grenzgänger zwischen Genie und Wahnsinn

Ist Geldverdienen die große Motivation für den Workaholic? „Nein, ich hänge viel weniger am Geld, als an der Tätigkeit, wie ich es verdiene.“ Deshalb mache ihm auch der Gedanke Angst, keine 18 Stunden am Tag beschäftigt zu sein. „Burnout wird’s bei mir nicht geben, sondern eher Boreout, also Unterforderung.“ Man will es dem Freaky-Millionär auch so glauben, der für sich erkannt hat: „Nicht das Geld, sondern der Erfolg macht glücklich!“