Die Steiermark will Impfstoffe herstellen

Über aufkommende Langeweile kann sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in Zeiten wie diesen nicht beschweren. Nicht nur, dass er an der Seite von Kanzler Sebastian Kurz & Co. bei jeder Corona-Pressekonferenz dabei ist, spult er auch sonst ein ziemliches Programm ab. Im „zarten“ Alter von 69 Jahren wird der Landeschef so etwa noch zum echten Profi in Sachen Videokonferenzen: Bis zu fünf solcher meist mehrstündigen Besprechungen stehen pro Tag an. Und die virtuellen Treffen mit den anderen Landeshauptleuten können schon einmal an die vier Stunden dauern. Da gilt’s ja auch wirklich ziemlich divergierende Interessen unter einen Hut zu bringen.