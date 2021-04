341 Arten und eine Mission im Naturpark Karwendel

Der prominente Adler und das seltene Trompetenmoos

Eine illustre Runde lebt im Karwendel Tür an Tür. „Der Steinadler ist bekannt und braucht nicht mehr so viel Werbung. Wir wollen aber auch weniger sichtbare Arten ins Blickfeld rücken“, nennt Naturschutz-Landesrätin Ingrid Felipe (Grüne) als Beispiel das Trompetenmoos, das nirgendwo auf der Welt so reichlich vorkommt wie am Ahornboden in der Eng. Nicht alle der 24 prioritären Arten sind selten. Sonntag fällt der Schwarzspecht ein, der in den Wäldern gut vertreten ist. Er habe jedoch für viele andere Tiere eine spezielle Bedeutung, „weil seine Höhlen fleißig nachgenutzt werden“. In die Hit-Liste aufgenommen wurden auch besonders sensible Zeitgenossen wie der Flussuferläufer. Dieser mag es gar nicht, wenn der Mensch in seine Nähe kommt und zieht sich bei geringsten Störungen immer weiter zurück.