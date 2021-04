Das sind die schönsten Wildtierfotos unserer Leser

Die steigenden Temperaturen locken zu ausgiebigen Frühlingsspaziergängen in der Natur. Den aufmerksamen Augen unserer Leser entgehen dabei keine Details. Schnell werden mit der Kamera das Weißstorchenpaar in der Luft und die giftgrüne Smaragdeidechse am Boden festgehalten. Wir bedanken uns für die tollen Wildtieraufnahmen!