Bewaffnete Räuber überfallen Roma-Star zu Hause

Der AS-Roma-Spieler und frühere englische Nationalspieler Chris Smalling ist in seinem Haus in der italienischen Hauptstadt Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Drei Bewaffnete seien am Freitag gegen 5 Uhr morgen bei Smalling eingedrungen, berichteten die italienischen Nachrichtenagenturen ANSA und AGI.