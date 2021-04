Europa League: Viertelfinalspiele ab 21 Uhr LIVE

Der Sieger des zweithöchsten europäischen Klubbewerbs darf das Ticket in Empfang nehmen. Als Neunter der Premier League ist die „Königsklasse“ für Arsenal in dieser Saison auf nationalem Weg außer Reichweite, selbst um den Europa-League-Startplatz muss gezittert werden. Unter Druck steht daher auch Trainer Mikel Arteta. „Es ist kein Druck, es geht um Verantwortung“, sagte der Spanier am Wochenende. Der Klub habe hohe Ansprüche. „Wir müssen diese Ziele erreichen, weil das ist es, was von uns erwartet wird.“