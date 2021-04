Intensivpatienten in Deutschland: „Hälfte stirbt“

In der deutschen Polit-Talkshow „Maybrit Illner“ hat der deutsche Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstagabend mit drastischen Worten auf die immer jünger werdenden Corona-Intensivpatienten hingewiesen. Diese seien im Durchschnitt 47 bis 48 Jahre alt. „Die Hälfte von denen stirbt. Viele Kinder verlieren ihre Eltern. Das ist eine Tragödie“, so der Politiker, der auch Arzt und Epidemiologe ist.