Deutschland: Ausgangssperre, Schulen schließen

In Deutschland soll der Lockdown bis zum 18. April verlängert werden, wie aus einem am Sonntagabend bekannt gewordenen Entwurf für die Bund-Länder-Runde am Montag hervorgeht. Zu den vorgeschlagenen Verschärfungen in Landkreisen mit einem Inzidenzwert von mehr als 100 zählt eine Ausgangssperre bis 5 Uhr morgens. Zudem sollen in diesen Landkreisen Schulen und Kitas schließen beziehungsweise nicht öffnen.