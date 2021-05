Warum diese Pasta einfach besser ist

Nudeln gibt es in allen möglichen Geschmacksrichtungen, Formen und Farben. Doch selten gibt es Nudelprodukte, in welche tatsächlich Zutaten wie Kräuter oder Knoblauch eingearbeitet sind. Das haben sich auch die Brüder Jürgen und Markus Ebert gedacht und 2016 ihr Label pastafani gegründet. Die Idee ist so simpel wie genial: Köstliche Nudeln, die zum Beispiel schön scharf nach Chili oder würzig nach Knoblauch schmecken.