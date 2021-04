Gadot: Lady Di als Inspiration für „Wonder Woman“

In einem Online-Chat mit „Vanity Fair“ verriet Gal Gadot, die aktuell ihr drittes Kind erwartet: „Ich kann mich erinnern, dass ich mal eine Dokumentation über Prinzessin Diana gesehen habe. In der hieß es, dass sie voller Mitgefühl war und ihr das Schicksal anderer Menschen sehr nah gegangen ist. Da hatte ich die Erkenntnis: Genau so sollte Wonder Woman sein.“