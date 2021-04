Corona: Heer will sich im Burgenland zurückziehen

Landeshauptmann Doskozil hatte am Mittwoch das Lockdown-Ende per Montag verkündet und gleichzeitig eine Ausweitung der Testkapazitäten angekündigt. So soll etwa in den Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) aufgestockt werden, um wöchentlich 300.000 Tests durchführen zu können. Dass sich das Bundesheer aus den BITZ zurückziehen will, kritisierte Doskozil.