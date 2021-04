„Sputnik“-Effekt lässt weiter auf sich warten

Zweifel an Daten für Zulassung

Doch obwohl immer mehr europäische Länder einen Ankauf der Vakzine in Erwägung ziehen, ist eine EU-Zulassung weiter nicht in Sicht. Aktuell sind Experten der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Russland unterwegs, weil sie viele Fragen haben zu den bisher vorgelegten russischen Daten. Sie besuchen Kliniken, in denen geimpft wird, Produktionsstätten und Lagerräume.