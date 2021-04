E-Ladenetz: „EU von Green-Deal-Ziel weit entfernt“

Beim Anteil der Elektrofahrzeuge an der gesamten Pkw-Flotte ist Österreich auf Rang neun und damit gerade noch im vordersten Drittel. Trotzdem fährt nur eines von hundert Autos in Österreich elektrisch. Aber auch bei Spitzenreiter Schweden sind es erst drei von hundert. In Osteuropa ist es teilweise nur eines von 1000 Autos - oder weniger.