Anradeln ist angesagt: Sechs Strecken zur Auswahl

„Rauf aufs Bike und in die Pedale treten“, lautet das Motto in der Region Bad Radkersburg. So können auch Sie heuer beim Anradeln dabei sein: Schnappen Sie sich Ihr Rad, laden Sie die Tracking-App Outdoor-active auf Ihr Handy oder nutzen Sie Garmin und radeln Sie auf einer der sechs ausgewählten Strecken (Genuss-Tour, Nostalgie-Tour, Familien-Tour, Panorama-Tour, Mountainbike-Tour, Gravelbike-Tour). Für jede gibt es GPX-Dateien! Starten Sie die Navigation mit der App, speichern Sie am Ende die Tour ab und teilen Sie sie mit Ihren Kontaktdaten per Facebook-Messenger @regionbadradkersburg oder via Whatsapp an 0 664/80 849 417. Auf die ersten 1000 Starter wartet ein Goodie-Bag.