Tankstellen-Räuber von Polizei geschnappt

Die gestochen scharfen Bilder der Überwachungskamera brachten der Polizei zahlreiche Hinweise. Letztlich konnte der Täter am Dienstag gefasst werden. Nachdem am Tatort gefundene Spuren einem 30-jährigen Bosnier mit Wohnsitz in der Stadt Salzburg zugeordnet werden konnten, ordnete die Staatsanwaltschaft seine Festnahme und eine Hausdurchsuchung an. Zuerst leugnete der Verdächte noch, gab dann aber alle drei Raubüberfälle zu. Er war jedes Mal unbewaffnet. Sein Motiv: Nachdem er seinen Job verloren hatte, brauchte er Geld um seine Alkohol- und Spielsucht zu finanzieren.