Weg zum Freund nach Südtirol bleibt versperrt

Zwischen Verzicht und Hoffnung

„Im Oktober gab es an meiner Station an der Klinik einen Corona-Fall und wir haben die Besuche sicherheitshalber ausfallen lassen. Ebenso im November, weil in Südtirol die Zahlen wieder stiegen“, erzählt die Frau. Im Frühjahr keimte Hoffnung auf, denn als systemrelevante Krankenschwester wurde sie geimpft. „Das liegt nun schon einen Monat zurück und am 9. April erkundigte ich mich bei der Südtiroler Gesundheitsbehörde wegen der Einreise. Ich habe auf Granit gebissen und es hieß, ein Lebensgefährte sei kein dringender Grund“, sagt die Tirolerin.