4,2 Kilo Drogen: „Nicht verkauft, nur konsumiert“

Zu den Drogen-Vorwürfen zeigte er sich aber „nicht schuldig“: Weder will er 1,2 Kilogramm Kokain und 3 Kilogramm Cannabis besessen, noch einen Teil des Suchtgifts verkauft haben. Aber er sagte offen: „Ich habe nur konsumiert.“ Zwischen Jänner 2019 und August 2020. Nur nicht ganz so viel, wie er selbst der Polizei erzählte: „5 Gramm Cannabis pro Tag und 2 bis 3 Gramm Kokain, da wär ich ja schon tot“, meinte der Angeklagte. Er habe damals nur was daher geredet, weil er beeinträchtigt war, erklärte er sich. Die Richterin will noch Zeugen hören und vertagte auf Mitte Mai.