Zadic: „Brauchen starke, unabhängige Justiz“

Zadic: „Hier muss ordentlich und präzise formuliert werden“

In einem Medienstatement vor Beginn der Beratungen im Justizministerium meinte Zadic am Montagvormittag, die Wortmeldungen hätten gezeigt, dass es bei der neuen Bestimmung offensichtlich Interpretationsspielraum gebe. Wenn dies so sei, „muss hier ordentlich und präzise formuliert werden“.