Regierung will Razzien bei Behörden einschränken

Sicherstellung nur noch in Ausnahmen zulässig

Laut der vom Innenministerium mit der BVT-Reform in Begutachtung geschickten Novelle zur Strafprozessordnung wäre die Sicherstellung von behördlichen Aufzeichnungen und Datenträgern durch die Ermittler selbst nur noch zulässig, wenn sich die Ermittlungen direkt gegen den „zur Amtshilfe verpflichteten Organwalter“ - etwa Minister - richten. Dies würde nicht nur für Behörden von Bund, Ländern und Gemeinden gelten. Auch an „Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts“ wie Kammern und Sozialversicherungen müssten sich die Ermittler via Amtshilfe wenden. Die Begutachtung läuft bis 7. Mai.