210 Menschen versammelten sich am Samstagvormittag an der Wiener Bundesstraße in Eugendorf zum zweiten Mal für Katrin „Kati“ Koch (27), die vergangenes Jahr auf tragische Weise bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Ob die Mahnwache ein regelmäßiger Fixpunkt in Salzburg wird, ist laut Organisatorin Sabine Koch-Peterbauer jedoch noch offen. „Ich werde am Ball bleiben und die Situation weiter beobachten, aber nicht planen“, sagt die Mutter von „Kati“.