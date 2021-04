Mahnwache für „Kati“: „Ihr Tod wird Leben retten“

Mit exakt 338 Luftballons erinnerte Sabine Koch-Peterbauer am Samstag an die Zahl der Verkehrstoten in Österreich im vergangenen Jahr. Die Henndorferin musste 2020 selbst einen tragischen Schicksalsschlag hinnehmen: Ihre Tochter verlor im Alter von 27 Jahren ihr Leben bei einem tragischen Unfall in Eugendorf.