Heimsieg für Uznik beim Europacup in Klagenfurt

Einen Heimsieg bei den Männern und Rang drei bei den Frauen hat der Kletter-Europacup in Klagenfurt am Sonntag gebracht. Nicht der dreifache Weltmeister und Tokio-Fixstarter Jakob Schubert, der enttäuschend nur Siebenter wurde, sondern Staatsmeister Nicolai Uznik gewann den Boulderbewerb. Olympiastarterin Jessica Pilz schaffte es gerade noch ins Finale und wurde am Ende Dritte.