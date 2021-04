Kleinkind stürzt in See: Per Heli ins Krankenhaus

Drama bei einem Frühlingsspaziergang in Breitenbrunn. Ein kleines Kind war plötzlich in den Neusiedler See gestürzt und musste wiederbelebt werden. Der junge Patient wurde danach in kritischem Zustand vom Notarztteam mit dem ÖAMTC-Hubschrauber Christophorus 9 in ein Krankenhaus nach Wien geflogen.