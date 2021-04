Der Bücher-Schatz in Schladmings Rathaus

Über einen edlen Freund aus Frankreich, Gustave de Vernouillet, dem ebenso „blaues Blut“ in den Adern floss, war er zum ersten Mal nach Schladming gekommen: Prinz Ludwig August von Sachsen-Coburg und Gotha. Eine Einladung zur Jagd hatte den Adeligen, der sich lange in Brasilien aufgehalten hatte, ins damalige Herzogtum Steiermark geführt. Der Prinz war von der Schönheit der Landschaft, dem satten Grün der Wiesen und dem Bergidyll so begeistert, dass er ab 1869 selbst Jagdgründe im oberen Ennstal erwarb. Die Hoheit war übrigens stolz darauf, den Weltrekord bei Abschüssen von Gämsen (über 3000 Tiere) zu halten.