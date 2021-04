Klimawandel: Dachstein-Gletscher schrumpft weiter

Angst vor Felsstürzen: Monitoring eingeführt

Ein weiteres Schreckgespenst für die Touristiker: Zieht sich das Eis zurück, steigt parallel die Gefahr von Felsstürzen. Auch darauf müssen die Planai-Bahnen neuerdings verstärkt achten: „Wir haben in Kooperation mit mehreren Universitäten ein permanentes Monitoring der Permafrost-Entwicklung eingeführt. Jede noch so kleinste Bewegung am Berg und auf dessen Unterboden muss kontrolliert werden“, erzählt der Planai-Chef. Am 13. Mai will man übrigens in die neue Saison starten - Bliem: „Wir können die Leute ja nicht nur hinauf bringen auf den Berg und dann darauf pfeifen, wie es ihnen dort oben geht.“