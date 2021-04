Tiroler Forscher will Beben auf den Grund gehen

Expedition im „Home Office“ wegen Corona

Der Erdbebenforscher ist Teil eines internationalen Teams, welches der Katastrophe mit dem Ozeanbohrprogramm IODP auf den Grund gehen möchte. Die Planung dauerte ein Jahrzehnt, am 13. April sticht das Forschungsschiff „Kaimei“ in See, Richtung Japan-Graben. Strasser darf vorerst leider nur aus dem „Home Office“ mithelfen, er steht aber in Kontakt mit seinem Kollegen Ken Ikehara vom Geologischen Dienst in Japan. „Für die Forscher ist es meist spätabends und für mich frühmorgens.“