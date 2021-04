Mindestens 45 Tote bei Horror-Crash im Kongo

Im Kongo sind bei einem Verkehrsunfall mindestens 45 Menschen getötet und 32 verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend etwa 860 Kilometer östlich der Hauptstadt Kinshasa in der Provinz Kwilu, wie deren Gouverneur am Freitag erklärte. Bei einem Überholmanöver habe ein Bus mit 66 Passagieren Feuer gefangen. Die Menschen seien im Bus gefangen gewesen und bei lebendigem Leibe verbrannt.