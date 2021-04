„Wir werden aus weniger mehr machen müssen“

Beschränkte Öffnung, Zukunftsmodell

Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Betreiber in Skigebieten umstellen müssen. Das Resultat: Weniger Gäste, weniger Auslastung. Teilweise konnten Gondeln nur zur Hälfte besetzt werden. „Es war ein absolutes Reduktionsmenü.", so Mitterer. In Saalbach-Hinterglemm lag der Besucherrekord an einem Tag bei 6200. Im Vorjahr lag die Bestmarke bei 43000. Alleine dieser Vergleich zeigt, dass man vor allem im Westen zu nagen hatte. Diverse Klein-Skigebiete im Osten erlebten hingegen eine Renaissance.